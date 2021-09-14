Епідзонування України: в шести регіонах перевищено показники COVID-госпіталізацій, на Буковині зайнято понад 50% лікарняних ліжок з киснем, - МОЗ

МОЗ оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 14 вересня, в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 92. Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій (255), Луганській (198), Тернопільській (140) областях та Києві (137).

Також у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Львівській, Миколаївській та Одеській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник становить у Волинській області 64,8% за норми не більш ніж 50%, у Вінницькій - 56,3%, у Закарпатській - 55,6%, у Львівській - 84,6%, у Миколаївській - 53,9%, в Одеській - 57,5%.

Водночас в Україні в цілому зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - за норми менше 4% для "зеленої" зони в країні цей показник становить 6,2%. Найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків в Чернівецькій (11,1%), Тернопільській (9,6%) та Житомирській (9,1%) областях.

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За даними за 13 вересня, рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 в Україні в цілому становить 18,3 людини на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 21,9% лікарняних ліжок з киснем. Найвищий показник зайнятості лікарняних ліжок із киснем у Чернівецькій області - 50,1%, Тернопільській області - 38,8% та Житомирській області - 32,0%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.