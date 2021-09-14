У низці областей будуть встановлені камери для контролю за дотриманням карантину, - головний санлікар Кузін

У торгових центрах на рівні областей будуть встановлені спеціальні камери для контролю дотримання протиепідемічних норм.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в разі погіршення епідеміологічної ситуації будуть доволі часті візити в області, в окремі заклади, щоб пояснювати або на місці переконуватися в тому, що норми працюють ефективно. Також планують проводити виїзні засідання комісії ТЕБ та НС на рівні областей.

"Будуть встановлені спеціальні камери в торгових центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальної дистанції", - наголосив Кузін.

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