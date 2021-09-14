Представникам спецмісії ОБСЄ передано ноту про обстріли з боку військ РФ, у яких загинули четверо і поранено 13 українських воїнів, - СЦКК

13 вересня була проведена позачергова зустріч із представниками офісу СММ ОБСЄ щодо взаємодії в Україні, з приводу систематичного порушення режиму припинення вогню ВФ РФ, що призвело до поранення тринадцяти і загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Під час зустрічі представникам Місії була передана офіційна нота, в якій надано оцінку ситуації, яка склалася в операційній зоні ООС 11 та 12 вересня.

Так, 11.09.2021 у результаті застосування з боку ВФ РФ стрілецької зброї, ручних і станкових гранатометів, мінометів калібру 82 мм і 120 мм, артилерії калібру 122 мм було скоєно 28 обстрілів позицій Збройних Сил України. Вчергове коригування вогню артилерії противника відбувалося за допомогою БПЛА, що також є порушення заходів режиму припинення вогню.

Крім того, 11.09.2021 застосовуючи артилерію калібру 122 мм збройні формування РФ обстріляли Новогнатівку, Верхньоторецьке, Кряківку, Мар'їнку, чим спричинили пошкодження приватним будівлям.

12.09.2021 у результаті застосування засобів вогневого ураження ближнього бою, а також мінометів калібру 82 мм і 120 мм, артилерії калібру 122 мм і ПТРК з боку ЗФ РФ було здійснено 19 обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок чого загинуло двоє і зазнали важких поранень троє військовослужбовців Збройних Сил України.

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"За вказаний період УС СЦКК на адресу СММ ОБСЄ було надано 109 нот щодо грубих порушень режиму припинення вогню з боку ЗФ РФ. Незважаючи на численні звернення необхідної реакції з боку збройних формувань отримано не було, що вчергове підтвердило підступність ЗФ РФ", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що в разі подальшого загострення обстановки та недотримання з боку ЗФ РФ режиму припинення вогню, Збройні Сили України залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням необхідних сил та засобів.