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Представникам спецмісії ОБСЄ передано ноту про обстріли з боку військ РФ, у яких загинули четверо і поранено 13 українських воїнів, - СЦКК

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Представникам спецмісії ОБСЄ передано ноту про обстріли з боку військ РФ, у яких загинули четверо і поранено 13 українських воїнів, - СЦКК
13 вересня була проведена позачергова зустріч із представниками офісу СММ ОБСЄ щодо взаємодії в Україні, з приводу систематичного порушення режиму припинення вогню ВФ РФ, що призвело до поранення тринадцяти і загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Під час зустрічі представникам Місії була передана офіційна нота, в якій надано оцінку ситуації, яка склалася в операційній зоні ООС 11 та 12 вересня.

Так, 11.09.2021 у результаті застосування з боку ВФ РФ стрілецької зброї, ручних і станкових гранатометів, мінометів калібру 82 мм і 120 мм, артилерії калібру 122 мм було скоєно 28 обстрілів позицій Збройних Сил України. Вчергове коригування вогню артилерії противника відбувалося за допомогою БПЛА, що також є порушення заходів режиму припинення вогню.

Крім того, 11.09.2021 застосовуючи артилерію калібру 122 мм збройні формування РФ обстріляли Новогнатівку, Верхньоторецьке, Кряківку, Мар'їнку, чим спричинили пошкодження приватним будівлям.

12.09.2021 у результаті застосування засобів вогневого ураження ближнього бою, а також мінометів калібру 82 мм і 120 мм, артилерії калібру 122 мм і ПТРК з боку ЗФ РФ було здійснено 19 обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок чого загинуло двоє і зазнали важких поранень троє військовослужбовців Збройних Сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн загинув унаслідок російського обстрілу на Донбасі. Війська РФ били зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів, за добу - 12 порушень "тиші", - штаб ООС

"За вказаний період УС СЦКК на адресу СММ ОБСЄ було надано 109 нот щодо грубих порушень режиму припинення вогню з боку ЗФ РФ. Незважаючи на численні звернення необхідної реакції з боку збройних формувань отримано не було, що вчергове підтвердило підступність ЗФ РФ", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що в разі подальшого загострення обстановки та недотримання з боку ЗФ РФ режиму припинення вогню, Збройні Сили України залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням необхідних сил та засобів.

Представникам спецмісії ОБСЄ передано ноту про обстріли з боку військ РФ, у яких загинули четверо і поранено 13 українських воїнів, - СЦКК 01

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    ...в случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдения со стороны ВФ РФ режима прекращения огня, Вооруженные Силы Украины оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ

    т.е пока все нормально?
  • James Jameson
    Кацап- очень подлая и наглая тварь, до момента, пока не получит *********. После этого он быстро становится терпилой и нытиком. Гнилой народец.
  • Прощай немытая раССея







    Анатолий Штирлиц


    На це можна дивитися вічно, як і на заголовки російських інформагенств: "Безжалостный украинец избивал уже нокаутированного Устинова. Куда смотрел судья?" Браво Влад

    https://twitter.com/i/status/1437660844255547394




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