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Велика Британія розпочинає вакцинацію проти коронавірусу дітей 12-15 років

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Велика Британія розпочинає вакцинацію проти коронавірусу дітей 12-15 років
У Великій Британії з наступного тижня почнуть розсилати перші запрошення на щеплення проти коронавірусу дітям 12-15 років.

Про це заявив міністр з питань вакцинації Надім Захаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Цю групу щеплюватимуть вакциною Pfizer-BioNTech і лише однією дозою.

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Головні медичні радники уряду вважають, що щеплення цієї групи допоможе уникнути перебоїв з роботою шкіл.

З наступного тижня запрошення на вакцинацію почнуть отримувати підлітки в Англії, організовувати її планують у тому числі на базі шкіл. Для щеплення необхідна буде згода батьків.

Як відомо, вакцинацію цієї вікової групи почали і в низці країн ЄС після того, як регулятор дозволив використання вакцини Pfizer-BioNTech для підлітків 12-16 років.

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Топ коментарі

  • wittmann1980
    Т.е. статистика не нужна, дети или не болеют или болеют без последствий, но уколоть нужно всех, посмотрим что будет с ними, проведем эксперимент.
  • Dmytro Shevchenko
    Геноцид в чистом виде. Наиболее часто побочка на сердце от Пфайзера выявлялась у детей до 16 лет, особенно у мальчиков. Именно по этому FDA выдал разрешение на применение Пфйзера исключительно с 16 лет, в чем любой желающий может убедиться посетив их сайт. При этом в категории до 16 лет ковид в 99% переносился вообще бессимптомно и никаких МЕДИЦИНСКИХ показаний для чрезвычайно опасной для этой возрастной группы прививки нет. Вопрос - кому нужно убивать молодежь на планете и зачем? Я не сторонник дебильных теорий о рептилоидах, но такие странные меры вызывают как минимум не понимание.
  • Vedana
    В Ізраїлі в жовтні штрикатимуть діток від 5 до 11 рочків.

    Тут таке саме планують з листопада-грудня.

    В середніх школах учні від 12-ти не допускаються до спортивних занять та іншої позакласної діяльності без ковідного ауксвайсу, який передбачає ПОКИ ЩО подвійну ширку: йдеться про командні види спорту, зокрема:

    https://www.***************.com/2021/09/01/passeport-vaccinal-les-sports-dans-les-ecoles-secondaires-ny-echapperont-pas
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