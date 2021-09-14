Велика Британія розпочинає вакцинацію проти коронавірусу дітей 12-15 років
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У Великій Британії з наступного тижня почнуть розсилати перші запрошення на щеплення проти коронавірусу дітям 12-15 років.
Про це заявив міністр з питань вакцинації Надім Захаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Цю групу щеплюватимуть вакциною Pfizer-BioNTech і лише однією дозою.
Головні медичні радники уряду вважають, що щеплення цієї групи допоможе уникнути перебоїв з роботою шкіл.
З наступного тижня запрошення на вакцинацію почнуть отримувати підлітки в Англії, організовувати її планують у тому числі на базі шкіл. Для щеплення необхідна буде згода батьків.
Як відомо, вакцинацію цієї вікової групи почали і в низці країн ЄС після того, як регулятор дозволив використання вакцини Pfizer-BioNTech для підлітків 12-16 років.