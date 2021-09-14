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Сьогодні коефіцієнт виявлення COVID-випадків є критичним. Ситуація із захворюваністю погіршуватиметься, - Кузін

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Сьогодні коефіцієнт виявлення COVID-випадків є критичним. Ситуація із захворюваністю погіршуватиметься, - Кузін
МОЗ України стурбоване коефіцієнтом виявлення COVID-випадків. Кажуть, що він сьогодні є критичним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар Ігор Кузін заявив в інтерв'ю виданню "Ліга.net".

"Серед багатьох показників, які в нас використовують у межах адаптивного карантину, є один, який викликає найбільше занепокоєння, – коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Зараз він є критичним", - повідомив Кузін.

За його словами, відповідно до вимог ВООЗ та Європейського центру контролю і профілактики хвороб, Україна має утримувати цей показник на рівні 3%.

"Але зараз лише 3 із 25 регіонів можуть утримувати його на цій позначці. Більшість регіонів вже перейшла позначку в 3%, ми поступово наближаємося до 5%", - повідомив головний санітарний лікар.

Це означає, вважає Кузін, що в цих регіонах, найімовірніше, ситуація буде погіршуватися і треба забезпечувати доволі жорсткий контроль за відстеженням контактних випадків.

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Топ коментарі

  • Энди Мир
    Как только тема предательства осла начинает снова обсуждаться, так ситуация с ковидом резко ухудшается. Надо чтобы американские учёные изучили этот феномен.
  • Антон Есипенко 8647e951
    Затем, что вакцинированные тоже могут заболеть, а значит носить маски надо. Только такие как ты забывают, что вакцинированные скорее всего даже не заметят, что заболели, а вот вас придется лечить в больницах за счет налогоплательщиков.
  • Антон Есипенко 8647e951
    "что это за вакцина такая, бесполезная?" Если бы у тебя был мозг, то ты смог бы поискать информацию, почитать и осмыслить, что главная задача вакцин это снижение тяжелых случаев и тут они как раз очень эффективны. Та же вакцина от гриппа дает только 55-60% защиты от болезни, но 90% от тяжелого течения. Так что попробуй эволюционировать и научится читать.

    "что это за вакцина такая, бесполезная?" Нет милый мой, лечить тебя будут за мой счет. Так как я вакцинирован двумя дозами и значит имею право даже в случае необходимости на лечение. А вот такие как ты с шапочками из фольги не имеете права обращаться к врачам так как по вашему же мнению коронавируса не существует, это все заговоро и болезнь легче гриппа. И значит обращаться к врачам просто не надо.
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