Помічник "слуги народу" Дзундза, який пропонував поліцейським інтим-послуги, увійшов до складу Громадської ради при Мінсоцполітики

Помічник нардепа від "Слуги народу" Ростислав Дзундза, який потрапив у скандал після того, як пропонував поліцейським інтим-послуги в Києві, увійшов до складу Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Згідно з повідомленням, було затверджено новий склад Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України. До складу увійшли 35 представників інститутів громадянського суспільства, які були обрані шляхом рейтингового голосування на Установчих зборах для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України, які відбулися 26 серпня 2021 року.

Ростислав Дзундза перебуває в Громадській раді як керівник правління громадської організації "Бюро соціальних і політичних розробок".

Нагадаємо, раніше Дзундза потрапив у скандал після того як у мережі з'явився відеоролик з його участю. Помічник нардепки від "Слуги народу" Неллі Яковлевої у спілкуванні з поліцейськими заявив, що хоче "відсосати х#й" і що є "не останньою людиною в Україні".

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