Новини • газ

Ціна на газ у Європі вже перевищила рекордні $800 за тис. кубометрів

14 10361
Ціна на газ у Європі вже перевищила рекордні $800 за тис. кубометрів
Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures у вівторок вранці досягла 65,5 євро за кВт.год, або $800,2 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Интерфакс.

Таким чином, ціна оновила історичний максимум.

Раніше у вівторок ціна на газ у Європі перевищила позначку в 770 доларів за 1 тис. кубометрів.

У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533, на початку вересня - вже $669 за тисячу кубометрів. З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF опинилася на рівні $346 за тисячу кубометрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На карту поставлені життя людей": у Держдепі США заявили, що Європі загрожує дефіцит газу взимку

Напередодні Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) заявило, що отримало документи на сертифікацію Nord Stream 2 AG. Ухвалення рішення займе від чотирьох до шести місяців.

Зазначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів у підземних сховищах Європи за скорочення поставок з Росії. На цей момент європейські ПСГ заповнені менш ніж на 70%, що на 15% менше за середній рівень за останні п'ять років.

Нагадаємо, що в Держдепі США заявили, що Європі загрожує нестача газу взимку 2022 року.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Стрелок
    пофигу

    целовались с ******? жрите. грязьпром просто не заполнил свои хранилища в ЕС а штаты отправили сжиженый газ в азию. что то мне подсказывает что это воспитание европы не только и не столько от *****, сколько от штатов
  • Підлога Маккартні
  • Mykhaylo Yeroshenko 94cf8af1
    Русские, не могут цивилизованно договариваться.

    Казалось бы, дали достроить трубу, послав все принципы нахер, business as usual, real politic вся херня, зато газ дешевле будет. Не поняли ещё с кем связались, для рашки понятия "взаимовыгодно" не существует, если не нагнул лоха, значит херовый бизнес.

    Короче Европа, кушайте не обляпайтесь.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини