Ціна на газ у Європі вже перевищила рекордні $800 за тис. кубометрів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Интерфакс.
Таким чином, ціна оновила історичний максимум.
Раніше у вівторок ціна на газ у Європі перевищила позначку в 770 доларів за 1 тис. кубометрів.
У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533, на початку вересня - вже $669 за тисячу кубометрів. З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF опинилася на рівні $346 за тисячу кубометрів.
Напередодні Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) заявило, що отримало документи на сертифікацію Nord Stream 2 AG. Ухвалення рішення займе від чотирьох до шести місяців.
Зазначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів у підземних сховищах Європи за скорочення поставок з Росії. На цей момент європейські ПСГ заповнені менш ніж на 70%, що на 15% менше за середній рівень за останні п'ять років.
Нагадаємо, що в Держдепі США заявили, що Європі загрожує нестача газу взимку 2022 року.