В Одесі шукають вибухівку у трьох судах, - Нацполіція
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В Одесі повідомили про замінування трьох судів міста. Правоохоронці наразі перевіряють цю інформацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Одеської області.
У поліцію надійшли анонімні повідомлення про те, що заміновано будівлі:
- Київського районного суду на вулиці Варненській,
- Південно-західного апеляційного господарського суду на проспекті Шевченка,
- П'ятого апеляційного адміністративного суду на проспекті Гагаріна.
Для перевірки зазначеної інформації на місця подій направлено слідчо-оперативні групи поліції, фахівців-вибухотехніків і кінологів.