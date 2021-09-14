Близько 250 лікарень в Україні готові лікувати пацієнтів з COVID-19, - Кузін

На сьогодні близько 250 лікарень по всій країні готові надавати послуги пацієнтам з коронавірусом.

Про це головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін заявив в інтерв'ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас законтрактовано близько 250 лікарень, готових надавати послуги пацієнтам з ковідом. Вони розділені на першу і другу хвилі реагування. На першу хвилю готові майже 39 тисяч ліжок, з яких 96% з киснем. Близько 3 тисяч ліжок - реанімаційні. На другу хвилю реагування в кожній області додатково визначено 2-3 лікарні. Зараз на стаціонарну допомогу пацієнтам є 11,8 млрд грн", - зазначив Кузін.

Він також додав, що Україна відновила стандарти лікування відповідно до рекомендацій ВООЗ, Європейського бюро CDС й американського CDC. Останнє оновлення було 8 вересня.

"Закупили спеціалізоване обладнання. Закрита потреба в комп'ютерних томографах, які розподілені на опорні лікарні - 161 апарат. В рамках субвенції закупили 146 рентген-апаратів, щоб закрити потребу опорних лікарень. У відповідності з потребою 2020 року, зараз у цьому обладнанні потреба опорних лікарень закрита повністю. Вони повністю відповідають вимогам Національної служби здоров'я" - повідомив головний санлікар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Система охорони здоров'я може витримати не більш як 90 тис. COVID-пацієнтів, - Ляшко