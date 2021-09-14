Шмигаль про можливі відставки в уряді: У мене претензій до Кабміну немає
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У прем'єр-міністра Дениса Шмигаля немає претензій до роботи очолюваного ним Кабінету Міністрів.
Про це він розповів на пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ
Прем'єр-міністр пропонує почекати і подивитися, які можуть бути ротації в уряді.
Відповідаючи на запитання, коли можливі зміни в Кабміні, він сказав: "Давайте доживемо і подивимося"
Він не озвучив прізвища тих міністрів, які можуть залишити свої посади.
Шмигаль наголосив, що в роботі уряду є певні нюанси, але вони не настільки значні, щоб порушувати кадрове питання.