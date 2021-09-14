ДБР миттєво дало коментарі щодо відео з критиком Зеленського Леросом, а стосовно ДТП "слуги народу" Трухіна мовчить 3 тижні, - Бутусов

Щодо ситуації з відео, яке компрометує нардепа Гео Лероса, ДБР миттєво дало коментарі, що свідчить про те що розслідування ведеться активно. Водночас стосовно ситуації щодо ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна за 3 тижні ДБР не зробило офіційного повідомлення.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора на якомусь телеграм-каналі з'явилося компрометуюче відео з критиком президента Зеленського народним депутатом Гео Леросом. Я дізнався про це з екстреного повідомлення Державного бюро розслідувань, де у зв'язку з причетністю народного депутата були миттєво дані коментарі та стало ясно - розслідування ведеться активно! Прекрасна і швидка робота", - підкреслює журналіст.

"Але тут мені згадалося, що сьогодні рівно три тижні минуло з 23 серпня, коли народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП, в якій було розбито три машини, постраждали 6 людей, які потрапили до лікарні", - нагадує він.

"Так от досі ДБР не зробило офіційного повідомлення, так хто ж у цьому ДТП є підозрюваним. Три тижні минуло. Де ж відео з камер спостереження на Бориспільській трасі, щоб встановити, хто за кермом? Три тижні. Який статус Трухіна у справі? Три тижні ... Адже ДТП зі спричиненням тілесних ушкоджень - це для звичайних громадян може закінчитися в'язницею. Але пояснювати що-небудь суспільству "Слуги народу" не збираються", - пише Бутусов.

"Тому ДБР мовчить, і не цікавиться відеозаписами, не коментує, що ж зробив високопоставлений "слуга народу", який абсолютно вільний, і веде звичний спосіб життя. Повідомлення про Лероса і Трухіна писали одні й ті самі люди, але яка величезна різниця!" - резюмував він.

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Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що поінформувало Офіс генерального прокурора про можливий склад злочину в діях "особи, схожої на Гео Лероса". Йдеться про відео, опубліковане в Telegram, на якому схожий на нардепа чоловік домовляється з невідомим співрозмовником про організацію підпалу автомобіля Лероса.

Лерос назвав публікацію відео "брудною кампанією проти себе", яку організувала "зграя Зеленського". Нардеп стверджує, що звук на відео повністю сфабриковано.

Нагадаємо також, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".