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Безугла і "Слуги народу" фактично викрили брехливість заяв Зеленського і Єрмака про "вагнерівців", - Бутусов. ВIДЕО

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Голова ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла фактично визнала брехню президента Володимира Зеленського і голови ОП Андрія Єрмака про спецоперацію щодо "вагнерівців".

Про це в програмі "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV сказав главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Голова ТСК і "Слуги народу" практично визнали брехню президента Зеленського і голови ОП Єрмака, викрили брехливість їхніх заяв про "вагнерівців". Це важливо і це треба відмітити. Нагадаю, що президент Зеленський спочатку заявляв, що ця ситуація - фейк. А голова ОП Єрмак сказав, що вся ця історія з "вагнерівцями" вигадана від першого до останнього слова. У червні Зеленський зробив нову заяву, що все ж таки операція була. Але проводили її іноземні спецслужби. Треба віддати належне. Пані Безугла зробила заяву, що насправді операція була, що операцію проводила українська розвідка, і в операції був план захоплення терористів. Безугла практично повністю визнала правоту журналістів, які писали про цю історію, викрила брехню керівництва держави, яке намагається приховати правду про "вагнергейт", - наголосив Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безугла заявила, що навіть не знайома з документацією. Неможливо розглядати всерйоз її слова про деталі проведення операції, - Бутусов про роботу ТСК щодо "вагнерівців". ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Вальдемар Кепський
    Гаденышу Бубочке тоже придется в бега податься, слив операции ему никогда не простят. Мелкая гнида должна сидеть
  • Fox 1 b13bec2b
    Зегніда мусить сидіти в буцигарні.

    Кривлятися та розкрадати лишилось йому вже недовго.
  • violator
    слуги обосрутся конечно но отмажутся . на время . но не ошибусь если скажу что к этому вопросу мы еще вернемся после следующих выборов . Вовка конечно как экс-президент наказание не понесет а вот Ермаку так не повезет . придется пускаться в бега
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