Безугла і "Слуги народу" фактично викрили брехливість заяв Зеленського і Єрмака про "вагнерівців", - Бутусов. ВIДЕО
Про це в програмі "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV сказав главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Голова ТСК і "Слуги народу" практично визнали брехню президента Зеленського і голови ОП Єрмака, викрили брехливість їхніх заяв про "вагнерівців". Це важливо і це треба відмітити. Нагадаю, що президент Зеленський спочатку заявляв, що ця ситуація - фейк. А голова ОП Єрмак сказав, що вся ця історія з "вагнерівцями" вигадана від першого до останнього слова. У червні Зеленський зробив нову заяву, що все ж таки операція була. Але проводили її іноземні спецслужби. Треба віддати належне. Пані Безугла зробила заяву, що насправді операція була, що операцію проводила українська розвідка, і в операції був план захоплення терористів. Безугла практично повністю визнала правоту журналістів, які писали про цю історію, викрила брехню керівництва держави, яке намагається приховати правду про "вагнергейт", - наголосив Бутусов.