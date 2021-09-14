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Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Прокопчука та офіційно призначив Кузькіна на посаду глави "Укравтодору"

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Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Прокопчука та офіційно призначив Кузькіна на посаду глави "Укравтодору"
Кабінет Міністрів звільнив Єгора Прокопчука з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки").

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну № 1080-р від 13 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Прокопчук був главою "Укртрансбезпеки" з 25 вересня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню в Україні на гостру респіраторну хвороби COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

Також Кабмін розпорядився звільнити з посади першого заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Євгена Кузькіна (розпорядження № 1081-р), який був призначений на посаду глави "Укравтодору" 26 серпня 2021 року.

"Призначити Кузькіна Євгена Юрійовича головою Державного агентства автомобільних доріг України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків до 19 травня 2022 року з оплатою праці відповідно до законодавства", - наголошується в розпорядженні Кабміну №1082-р від 13 вересня.

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Крім того, Кабмін з 16 вересня 2021 року і до призначення в установленому порядку тимчасово поклав виконання обов'язків голови "Укртрансбезпеки" на заступника голови зазначеної Служби Микиту Лагуніна.

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Топ коментарі

  • ьля
    "который был назначен на должность 26 августа 2021 года" - ну слава богу, за три недели потраченные на организацию своего назначения на должность бабки отбил и ушел в плюсы
  • Ревизор
    Вовремя не занесли? Скорее будуще назначенные занесли больше.
  • Віктор Птаха
    Мы вам покажем Кузькина мать . Уже обустроена ?))
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