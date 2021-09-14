Сьогодні влада реалізує понад 20 реформ: я пишаюся, що належу до команди Зеленського, - Шмигаль
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Уряд планує восени подати в парламент свою програму.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, вона включатиме програму "Слуги народу".
Шмигаль зазначив, що сьогодні влада реалізує ті реформи, які раніше в Україні не проводили. Їх – понад 20.
Шмигаль запевнив, що сьогодні є координація в роботі між Кабінетом Міністрів, Верховною Радою та Офісом Президента.
"Я пишаюся тим, що належу до команди президента Зеленського ... У нас є можливість не сперечатися на токшоу, а розвивати і будувати", - запевнив глава уряду.