Путін іде на самоізоляцію
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Президент Росії Володимир Путін іде на самоізоляцію. В його оточенні виявили випадки інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.
"Путін повідомив, що має піти на самоізоляцію через випадки COVID в його оточенні", - розповіли в Кремлі.
"Володимир Путін повідомив, що у зв'язку з виявленими випадками захворювання коронавірусом у його оточенні він повинен упродовж певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції", - сказано в повідомленні пресслужби Кремля.