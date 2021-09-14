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Путін іде на самоізоляцію

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Путін іде на самоізоляцію
Президент Росії Володимир Путін іде на самоізоляцію. В його оточенні виявили випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Путін повідомив, що має піти на самоізоляцію через випадки COVID в його оточенні", - розповіли в Кремлі.

"Володимир Путін повідомив, що у зв'язку з виявленими випадками захворювання коронавірусом у його оточенні він повинен упродовж певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції", - сказано в повідомленні пресслужби Кремля.

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Давай уже на самоликвидацию !
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    Шоб ти здох!!!
  • Ned Stark
    З Шойгу в палатці ізолюватиметься?
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