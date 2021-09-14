Кулеба в статті для The Independent: Україна не вірить обіцянкам Заходу

Україна прийшла до розуміння, що може покладатися лише на себе, а це означає, що вона має навчитися ставати гнучкою військовою державою, подібною до Ізраїлю.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в опублікованій у понеділок статті The Independent, де наведено слова Кулеби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"40-річний (Кулеба - Ред.) говорить, що Україна прийшла до розуміння, що може покладатися лише на себе. За його словами, у короткостроковій і середньостроковій перспективі це означає, що потрібно навчитися ставати гнучкою військовою державою, подібною до Ізраїлю: "Обставини не залишають вибору. Армія, дипломатія та український народ - ось що ми маємо, щоб вижити", - сказано в статті.

Кулеба наголосив, що Україна не вірить обіцянкам Заходу, оскільки отримала низку гірких уроків, що їх, найімовірніше, не буде дотримано.

"Ця країна отримала низку гірких уроків, що обіцянки Заходу, найімовірніше, не будуть виконані. Ми не віримо обіцянкам", - пояснив міністр.

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За його словами, Росія намагається "оточити" Україну.

"Розмовляючи з The Independent у Києві через день після того, як його президент попередив про повномасштабну війну, Кулеба сказав, що, на його думку, Росія намагається "оточити" Україну", - сказано в статті.

Крім того, глава МЗС звернув увагу на те, що Україна наразі має проблему, оскільки недостатньо інвестувала в кордон, через що є вразливою для проникнення підривних груп або мігрантів із Білорусі.

"Відверто кажучи, у нас наразі проблема, тому що ми недостатньо інвестували в кордон. Тепер ми дивимося на нього і бачимо в ньому ідеальну вразливість для підривних груп або мігрантів, яких Лукашенко може захотіти відправити (в Україну - Ред.)", - наводить слова Кулеби видання.