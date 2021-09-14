Перший в Україні пілотний проєкт з виїзної вакцинації літніх людей стартує на Полтавщині: щепитимуть навіть удома

Від сьогодні в Полтавській області стартує перший в Україні пілотний проєкт з виїзної вакцинації літніх людей. Його впроваджують за підтримки Міністерства охорони здоров'я, ВООЗ та ГО "Батьки за вакцинацію".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"У двох селах Миргородської громади - Гаркушинці і Петрівці - впродовж 6 днів перебуватимуть волонтери, які прямо на вулиці розповідатимуть про пункти щеплень, а також відвідуватимуть місцевих жителів, щоб акцентувати увагу на необхідності вакцинації. Ці волонтери - такі ж жителі громад: листоноші, медичні сестри, яких знають і поважають", - написав він.

Синєгубов зазначив, що населення цих сіл - понад 2000 осіб, половина з яких - люди старші за 60 років.

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"Вони належать до групи ризику, тому вакцинація для них - життєва необхідність. Людей похилого віку спеціально підвозитимуть до пунктів для отримання доз вакцини. Також маломобільних осіб щепитимуть на дому. Вакцинуватися можна буде і під час ярмарку, який відбудеться 17 вересня", - додав він.

Синєгубов також зазначив, що за результатами пілотного проєкту Міністерство охорони здоров'я розгляне рішення про впровадження його в інших областях України.