Середня зарплата наприкінці 2022 року перевищить 17,5 тис. грн, - Шмигаль
2 28638
В уряді прогнозують зростання середньої зарплати українців на наступний рік. Наприкінці 2022 вона становитиме 17 500 гривень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.
Глава уряду зазначив, що середньомісячна заробітна плата в 2022 році становитиме 15 258 гривень.
"Це досить високий рівень. Це означає, що вже в кінці року середня заробітна плата перевищить 17 500 гривень. І це дасть змогу зростати реальному рівню заробітної плати", - пояснив Шмигаль.
За словами прем'єра, Кабмін стежить за тим, щоб росла не тільки номінальна заробітна плата, а й реальна.