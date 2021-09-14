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Середня зарплата наприкінці 2022 року перевищить 17,5 тис. грн, - Шмигаль

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Середня зарплата наприкінці 2022 року перевищить 17,5 тис. грн, - Шмигаль
В уряді прогнозують зростання середньої зарплати українців на наступний рік. Наприкінці 2022 вона становитиме 17 500 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

Глава уряду зазначив, що середньомісячна заробітна плата в 2022 році становитиме 15 258 гривень.

"Це досить високий рівень. Це означає, що вже в кінці року середня заробітна плата перевищить 17 500 гривень. І це дасть змогу зростати реальному рівню заробітної плати", - пояснив Шмигаль.

За словами прем'єра, Кабмін стежить за тим, щоб росла не тільки номінальна заробітна плата, а й реальна.

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Топ коментарі

  • Владимир Першин
    С такой властью она может достигнуть и 17 миллионов гривень )) А толку. Сколько в Евро? 300?))
  • юрий П cf937564
    зарплата дворника-6000 грн(грязными)
    зарплата депутата -45000(только зарплата)
    а в среднем дворник таки не хило живёт...
  • Сергей Ільченко
    І що можна буде купити на ці 17.5 в 22 році. На сірники хоч вистачить?
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