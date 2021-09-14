Громаді Києва повернули незаконно передані під забудову землі заказника "Жуків острів" вартістю понад 9,5 млн грн, - Офіс Генпрокурора

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора у Київському апеляційному суді домоглася повернення територіальній громаді Києва чотирьох земельних ділянок природно-заповідного фонду вартістю понад 9,5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зокрема, підкреслюється, що прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради до фізичної особи, якій безоплатно передано для забудови землі ландшафтного заказника "Жуків острів", що мають особливе природоохоронне та історико-культурне значення.

Відповідно до законодавства на таких землях забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає на стан природних комплексів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.

Острів Жуків входить до однієї із найбільших заповідних зон м. Києва, де зусиллями екологів збережена у первинному вигляді природна екосистема - ареал проживання багатьох представників флори і фауни, занесених до Червоної книги України.

Попри неможливість передання таких земель у приватну власність для забудови, Голосіївським районним судом м. Києва в задоволенні позовних вимог прокурора відмовлено. Після цього Офіс Генерального прокурора оскаржив це рішення в Київському апеляційному суді, який скасував рішення суду та ухвалив нове - про повернення земельних ділянок територіальній громаді Києва

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ділянку на Трухановому острові, захоплену пов'язаною з Медведчуком фірмою, остаточно повернули державі, - суд