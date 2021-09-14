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Кабмін передбачив у Держбюджеті-2022 підвищення зарплат медиків: середня зарплата лікарів становитиме понад 22,5 тис. грн, - Шмигаль

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Кабмін передбачив у Держбюджеті-2022 підвищення зарплат медиків: середня зарплата лікарів становитиме понад 22,5 тис. грн, - Шмигаль
В Україні зростатиме зарплата медиків.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що є Указ Президента, згідно з яким лікарям встановлюється мінімальна зарплата на рівні 20 тис. гривень, а середнього медичного персоналу - 13,5 тис. грн.

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"Це закладено в проєкті Держбюджету, а середня зарплата лікарів буде вищою ніж 22,5 тис. грн, а в середнього медперсоналу вона становитиме понад 14,5 тис. грн", - розповів глава уряду.

Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !!!))))
  • Андрей Нешевченко
    На Цензоре пропали кричалки от Кузина, после обеда, как я и прогнозировал. Это- хорошо! Теперь нарисовался Шмыгаль, который успешно заменил Кузина, по количеству лжи. Это- плохо. Когда же станет нормально, без откровенной лжи? Похоже- никогда.
  • Frol Fedoroff
    Вполне верю. Но какой ценой?. Сосед, врач БСМП, рассказал об очередном сокращении в городской БСМП - 5 ед. врачей. Запись к семейному врачу уже на середину октября. Получается что высокая зарплата медикам будет за счет нашего здоровья и здоровья тех же врачей...
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