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Для придбання житла ветеранам АТО на наступний рік виділили 5,5 млрд грн, - Шмигаль

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Для придбання житла ветеранам АТО на наступний рік виділили 5,5 млрд грн, - Шмигаль
Уряд заклав у проєкт бюджету на наступний рік 100-відсоткове фінансування придбання житла для ветеранів АТО, які стоять за ним у черзі.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми закладаємо в бюджет на наступний рік 5,5 мільярда гривень, щоб придбати житло всім ветеранам АТО, які стоять у черзі за таким житлом", - зазначив глава уряду.

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