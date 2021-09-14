24-річний український воїн Дем'ян Данилів загинув 13 вересня внаслідок російського обстрілу поблизу Причепилівки. ФОТО

Напередодні, 13 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець зі Львівщини - старший солдат, командир механізованого відділення Данилів Дем'ян Петрович.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Повідомляється, що Данилів народився 12 серпня 1997 року. Родом він із села Рудники Миколаївського району.

"Данилів Дем’ян зазнав кульового поранення голови, несумісного із життям, під час виконання бойових завдань поблизу села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області", - йдеться в повідомленні.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати! Вічна пам‘ять захиснику України!" - додали у відомстві.

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Дем'ян Данилів

За даними Цензор.НЕТ, Дем'ян Данилів служив в 17-му окремому мотопіхотному батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади.