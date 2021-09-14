Ткаченко про перехід на латиницю: Спочатку треба всім добре вивчити українську мову

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає ініціативу щодо переходу на латиницю щонайменше передчасною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр заявив на відкритті 11-го Міжнародного медіафоруму KYIV MEDIA WEEK.

Коментуючи думку очільника РНБО Олексія Данілова щодо доцільності переходу на латиницю, Ткаченко заявив, що "спочатку нам треба всім вивчити добре українську мову", а потім говорити про латиницю.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю.

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