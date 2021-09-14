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Ткаченко про перехід на латиницю: Спочатку треба всім добре вивчити українську мову

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Ткаченко про перехід на латиницю: Спочатку треба всім добре вивчити українську мову
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає ініціативу щодо переходу на латиницю щонайменше передчасною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це міністр заявив на відкритті 11-го Міжнародного медіафоруму KYIV MEDIA WEEK.

Коментуючи думку очільника РНБО Олексія Данілова щодо доцільності переходу на латиницю, Ткаченко заявив, що "спочатку нам треба всім вивчити добре українську мову", а потім говорити про латиницю.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має позбутися кирилиці і перейти на латиницю.

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Топ коментарі

  • Anry Manfred
    Оце переглянув коменти і тільки два українською. Це що кричати що Данілов не правий а користуватися українською слабо? А прапорці у всіх українські. Це мабуть таки какая ражніца толька лишь би калбаса біла по 2.20 і фсьо па русскі
  • John Smith 868f3dd3
    в гуглі забанили? пошукай в якому році перша книжка була надрукована в Україні. А в якому в москалів? пошукай коли в Україні з'явився перший університет? а коли в москалів?....
  • Старый Столяр
    Той самий випадок, коли я не тільки перед Зе!виборцями ай сам перед собою можу сказати - я за це непорозуміння не голосував. І з кожним днем тих хто "не голосував" буде все більше. До тих хто ще до виборів заявляв про несприйняття такого курсу будуть добавлятися ті хро протверезів але не хоче зізнаватись что саме він своїм голосом вибрав сміховисько.
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