Ситуація з COVID-19 найпроблемніша на Луганщині та Буковині, - Кузін
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У МОЗ назвали дві найпроблемніші області щодо поширення коронавірусу. В даний час це Чернівецька та Луганська області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Лига.net" головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Так у Луганській області один із найвищих рівнів захворюваності на 100 000 населення і найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків.
"У Чернівецькій і Луганській областях рівень госпіталізації зріс майже вдвічі", заявив Кузін.
У МОЗ нарахували майже 15 ОТГ, які є проблемними з точки зору появи там локальних кластерів захворювання. Вони розташовані переважно в:
- Харківській,
- Хмельницькій,
- Тернопільській,
- Дніпропетровській області,
- Запоріжжі,
- Полтаві.