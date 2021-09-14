Мінімальна стипендія у вишах з 1 січня зросте до 2 тис. грн, в ПТУ - до 1,25 тис. грн, - Шмигаль

Уряд планує підвищити студентам стипендії.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З 1 січня мінімальна стипендія у вищих навчальних закладах становитиме 2 000 гривень, підвищена для відмінників - 2 550", - розповів прем'єр про закладені в проєкт Держбюджету на наступний рік показники.

За словами Шмигаля також заплановано підвищення стипендій в установах професійної освіти.

"Чи знає хтось із вас якою була офіційна стипендія в профтехзакладах? 480 гривень. А з огляду на вартість квитка, доїхати з району до обласного центру іноді коштує 100 гривень. Тобто ви розумієте, яким був розмір стипендії. Але ми її збільшуємо поки в 2,5 рази. Тобто мінімальна стипендія в ПТУ буде 1250 грн. Але це не остаточна цифра. Ми працюватимемо над цим питанням і шукатимемо варіанти, як підтримати студентів у наступному році", - підкреслив глава уряду.

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