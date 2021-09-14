Новини • Бюджет-2022

Мінімальна стипендія у вишах з 1 січня зросте до 2 тис. грн, в ПТУ - до 1,25 тис. грн, - Шмигаль

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Мінімальна стипендія у вишах з 1 січня зросте до 2 тис. грн, в ПТУ - до 1,25 тис. грн, - Шмигаль
Уряд планує підвищити студентам стипендії.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції у вівторок сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З 1 січня мінімальна стипендія у вищих навчальних закладах становитиме 2 000 гривень, підвищена для відмінників - 2 550", - розповів прем'єр про закладені в проєкт Держбюджету на наступний рік показники.

За словами Шмигаля також заплановано підвищення стипендій в установах професійної освіти.

"Чи знає хтось із вас якою була офіційна стипендія в профтехзакладах? 480 гривень. А з огляду на вартість квитка, доїхати з району до обласного центру іноді коштує 100 гривень. Тобто ви розумієте, яким був розмір стипендії. Але ми її збільшуємо поки в 2,5 рази. Тобто мінімальна стипендія в ПТУ буде 1250 грн. Але це не остаточна цифра. Ми працюватимемо над цим питанням і шукатимемо варіанти, як підтримати студентів у наступному році", - підкреслив глава уряду.

Читайте також: Кабмін підвищив стипендії для студентів вищих навчальних закладів у 1,5 раза, для учнів у закладах профтехосвіти - в 2,5 раза, - Шмигаль

Топ коментарі

  • Старый Столяр
    при условии что стипендию получают только те кто попал на бюджет и те кто показывает хорошую успеваемость по результатам сессии. а бюджетников у нас от 5 до 15% в зависимости от уч.заведения
  • Злий Грицько
    От діла... Вчителька яка все життя пропрацювала з дітками, має 40 років стажу отримує пенсію таку як студент стипендію. Я нічого не маю проти розміру стипендії, але чого у вчительки, моєї судсідки, за 40 років праці пенсія в 2200 грн.?
  • Solomon c5c4359c
    Стипендия выше пенсии? Круто. Расстреливайте уже после 60-ти лет, что-ли.
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