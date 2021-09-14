Шмигаль про показники Держбюджету-2022: Доходи - 1,2 трлн грн, витрати - 1,4 трлн грн, з них 5,95% підуть на оборону та безпеку

На пресконференції у вівторок прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив основні показники Держбюджету на 2022 рік.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів під час спілкування з журналістами.

За словами прем'єра, у проєкті Держбюджету запланована дохідна частина в розмірі 1 трлн 277 млрд грн, що на 161 млрд грн більше, ніж у 2021 році, а видаткова частина - 1 трлн 456 млрд грн.

Шмигаль зазначив, що уряд запланував зниження дефіциту Держбюджету, який визначили на рівні 3,5% ВВП (на рівні 188 млрд грн).

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"Ми залишаємо 5,95% витрат на сектор безпеки та оборони", - поінформував глава уряду.

Шмигаль повідомив, що на інфраструктуру, цифровізацію заплановано збільшення фінансування на 14 млрд грн.

Він нагадав, що було ухвалено Бюджетну декларацію на три роки.

"Фактично ми йдемо в межах цієї декларації", - заявив прем'єр і додав, що тепер уряду стало простіше планувати макропоказники.

За його словами, проєкт Держбюджету побудований на прогнозі зростання ВВП до 5,368 трлн грн.