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Шмигаль про показники Держбюджету-2022: Доходи - 1,2 трлн грн, витрати - 1,4 трлн грн, з них 5,95% підуть на оборону та безпеку

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Шмигаль про показники Держбюджету-2022: Доходи - 1,2 трлн грн, витрати - 1,4 трлн грн, з них 5,95% підуть на оборону та безпеку
На пресконференції у вівторок прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив основні показники Держбюджету на 2022 рік.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів під час спілкування з журналістами.

За словами прем'єра, у проєкті Держбюджету запланована дохідна частина в розмірі 1 трлн 277 млрд грн, що на 161 млрд грн більше, ніж у 2021 році, а видаткова частина - 1 трлн 456 млрд грн.

Шмигаль зазначив, що уряд запланував зниження дефіциту Держбюджету, який визначили на рівні 3,5% ВВП (на рівні 188 млрд грн).

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"Ми залишаємо 5,95% витрат на сектор безпеки та оборони", - поінформував глава уряду.

Шмигаль повідомив, що на інфраструктуру, цифровізацію заплановано збільшення фінансування на 14 млрд грн.

Він нагадав, що було ухвалено Бюджетну декларацію на три роки.

"Фактично ми йдемо в межах цієї декларації", - заявив прем'єр і додав, що тепер уряду стало простіше планувати макропоказники.

За його словами, проєкт Держбюджету побудований на прогнозі зростання ВВП до 5,368 трлн грн.

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Топ коментарі

  • Nataliia Radchenko
    усі кабміни вови працють третій рік без плану дій !!! ЦЕ ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇЇ УКРАЇНИ ЗА 30 РОКІВ!!!
  • Nataliia Radchenko
    це тактика вови - я ОСОБИСТО вам МАЙЖЕ нічого не обіцяв а значить нічаво й нє должєн!
  • Дмитрий Ч
    Как вам правильно сказали, истичник доходов только один - народ Украины (налогоплательщики). При этом налоги от предприятий - это фикция, предприятие выступает, лишь налоговым агентом и все уплаченные налоги закладывает в стоимость продукции, которую в полном объеме уплачивает...барабанная дробь...конечный потребитель!!!!

    Вот именно поэтому, в США, в супармаркетах указывается чистая стоимость, без налогов, а ноги начисляются на кассе. Наших это возмущает - мол, что за фигня, меня обманывают...Но на самом деле это правильно, так каждый налогоплательщик США, при каждой покупке, видит конкретные суммы налогов которые он реально платит в бюджет!!!!!
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