За останні 2,5 року Росія вивезла з окупованого Донбасу 900 тис. осіб. У разі повернення раніше визначеного терміну - штрафи понад 360 тис. руб., - правозахисник
Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи", передає Цензор.НЕТ.
Програма з переселення в РФ діє з 2006 року. Починаючи з 2012 року для жителів України цю програму зробили безстроковою. Учасники програми мають право на низку пільг, наприклад, на компенсацію транспортних витрат на переїзд, а також на безмитне ввезення майна.
За інформацією джерел "СПГ" у підрозділах міграційної служби НЗФ "ЛНР" і "ДНР", за останні 2,5 року майже 900 тисяч жителів ОРДЛО скористалися цією програмою.
Лисянський каже, що основне завдання - поповнення РФ трудовими ресурсами, які направляються в Забайкальський край, Камчатський край, Республіку Бурятію, Амурський край, Хабаровський край, Іркутську і Магаданську, Сахалінську область.
При цьому обов'язкова умова - учасник держпрограми має бути повнолітнім і дієздатним, мати можливість здійснювати трудову діяльність. Ще одна прописана вимога звучить так - заявник має володіти хорошими навичками розмовної і письмової російської мови для максимально швидкої і безболісної інтеграції в суспільство.
Програма "переселенців" з України в Росію в 2021 році зобов'язує учасника, який прожив на території РФ менше 2 років і залишив країну, відшкодувати всі кошти, витрачені державою на інтеграцію переселенця в суспільство на своїй території.
"А це 240 тисяч, це "підйомні", і по 120 тисяч рублів на кожного члена. Людям не дають можливості для повернення, прив'язують їх до місця, куди вони прибули. По суті, окупований Донбас заповнює потребу в робочих руках на російських шахтах і металургійних підприємствах. Це відбувається на тлі повної економічної розрухи в ОРДЛО - закрито 47 шахт, заводи практично не працюють", - говорить Лисянський.