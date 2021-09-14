У московський офіс Google прийшли пристави через заборону на пошукову видачу словосполучення "розумне голосування"

У московський офіс Google у бізнес-центрі "Балчуг Плаза" ввечері 13 вересня прийшли пристави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Як повідомили у Федеральній службі судових приставів, візит був пов'язаний з виконавчим провадженням, яке було відкрито 7 вересня. Воно пов'язане з рішенням суду про заборону пошуковику показувати у видачі словосполучення "розумне голосування".

Mash писав, що під час візиту приставів в офісі була тільки одна співробітниця. Вона подзвонила адвокату, який по телефону повідомив приставам, що офіс належить російській компанії ТОВ "Гугл", тоді як претензії суду стосуються іншої юрособи - американської Google LLC.

Раніше суд заборонив "Яндексу" і Google показувати словосполучення "розумне голосування" в пошуковій видачі як забезпечувальний захід щодо захисту товарного знака за позовом компанії з виробництва вовни "Вулінтертрейд". Ця компанія зареєструвала однойменний товарний знак у липні 2021 року.

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