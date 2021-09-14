У московський офіс Google прийшли пристави через заборону на пошукову видачу словосполучення "розумне голосування"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
Як повідомили у Федеральній службі судових приставів, візит був пов'язаний з виконавчим провадженням, яке було відкрито 7 вересня. Воно пов'язане з рішенням суду про заборону пошуковику показувати у видачі словосполучення "розумне голосування".
Mash писав, що під час візиту приставів в офісі була тільки одна співробітниця. Вона подзвонила адвокату, який по телефону повідомив приставам, що офіс належить російській компанії ТОВ "Гугл", тоді як претензії суду стосуються іншої юрособи - американської Google LLC.
Раніше суд заборонив "Яндексу" і Google показувати словосполучення "розумне голосування" в пошуковій видачі як забезпечувальний захід щодо захисту товарного знака за позовом компанії з виробництва вовни "Вулінтертрейд". Ця компанія зареєструвала однойменний товарний знак у липні 2021 року.