Росія привласнила понад 4 тис. пам'яток в окупованому Криму і вивозить артефакти, - ЮНЕСКО

На тимчасово окупованій території АР Крим активно поширюється практика "реставрації" об'єктів культурної спадщини, а виконавцями відповідних робіт є організації, які не мають відповідної кваліфікації і досвіду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в доповіді ЮНЕСКО про спостереження за ситуацією в Автономній Республіці Крим для 212-ї сесії Виконавчої ради організації.

"За сім років окупації ситуація з правами людини в Криму значно погіршилася. Систематичні політичні переслідування, фізичний та психологічний тиск, знищення незалежних ЗМІ, дискримінація за релігійною ознакою, порушення прав власності і мовних прав змусили більш ніж 45 000 кримських татар і українців покинути окупований півострів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Росія далі переслідує етнічні та релігійні громади, які відмовляються визнавати незаконну окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і прагнуть зберегти свою рідну мову і релігійну та культурну самобутність.

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"Російська окупація Криму змінила сприйняття історико-культурної спадщини України як державою, так і суспільством. Росія привласнила українські культурні цінності на півострові, включаючи 4095 пам'яток національного та місцевого значення, які перебувають під охороною держави. Присвоєння пам'ятників саме по собі є порушенням міжнародного права. Проте не менш важливо, що Росія використовує таке привласнення для реалізації своєї комплексної довгострокової стратегії щодо зміцнення свого історичного, культурного і релігійного домінування над минулим, сьогоденням і майбутнім Криму", - підкреслили в ЮНЕСКО.

Крім того, Росія не виконує свої зобов'язання щодо збереження об'єктів культурної спадщини на тимчасово окупованій території.

"В порушення вимог Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, на об'єктах культурної спадщини ведуться незаконні "археологічні розкопки". Зокрема, в червні 2021 року з використанням важкої техніки почалися "розкопки", які можуть поставити під загрозу статус поселення Херсонес Таврійський. (у 2013 р об'єкт під назвою "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора" був внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО). На тимчасово окупованій території активно поширюється практика "реставрації" об'єктів культурної спадщини, а виконавцями відповідних робіт є організації, які не мають відповідної кваліфікації і досвіду", - додали в організації.

Повідомляється, що кримські артефакти перевозяться в Росію - без надання безпеки або дозволу України, як того вимагає міжнародне право окупації - для демонстрації на виставках, присвячених культурній спадщині Росії.