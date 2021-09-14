Британія розпочинає бустерну вакцинацію проти коронавірусу людей старше 50 років і медпрацівників

З наступного тижня у Великій Британії почнуть вводити бустерну, третю дозу вакцини проти COVID-19. Щеплення запропонують людям старше 50 років, а також працівникам у сферах охорони здоров'я та соціальної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Згідно з урядовим планом, бустерні уколи проти COVID будуть пропонуватися людям у віці 50 років і старше, а також тим, хто перебуває в будинках для літніх людей, працівникам охорони здоров'я та соціальної допомоги.

Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) Британії вже зазначив, що перевага надається мРНК-вакцинам. Як бустерне щеплення запропонують вакцину Pfizer або половину дози Moderna.

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А тим, хто не зможе зробити щеплення через алергію на мРНК-вакцину, запропонують зробити бустерний укол препаратом AstraZeneca.

Також повідомляється, що третю дозу не слід вводити раніше, ніж через шість місяців після того, як було зроблено друге щеплення.