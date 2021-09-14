Питання переслідування корінних народів у Криму розглянуть на сесії ПАРЄ

Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбудеться у Страсбурзі з 27 по 30 вересня 2021 року в змішаному форматі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПАРЄ.

Зазначається, що парламентарії заслухають щонайменше сім доповідей і обговорять, серед іншого, гуманітарні наслідки конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, ситуацію в Афганістані, посилення міграційного тиску на кордонах Латвії, Литви і Польщі з Білоруссю, а також політичне переслідування корінних народів у Криму з боку Росії.

Як зазначає Крим.Реалії, минулого тижня член української делегації в ПАРЄ, депутат Верховної Ради Рустем Умеров повідомляв, що Україна подала запит на проведення дебатів про Крим. Відповідний лист було направлено на ім'я президента Парламентської Асамблеї Ради Європи Ріка Даймса. Цей запит був відправлений після нової хвилі обшуків, затримань і арештів кримських татар на півострові. Серед заарештованих - кримськотатарський активіст і політик Наріман Джелял.

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Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.