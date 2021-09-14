Німеччина не дозволить експлуатацію "Північного потоку-2" до закінчення сертифікації, - Зеркаль

Держсекретар федерального міністерства економіки й енергетики Німеччини Андреас Файхт запевнив, що "Північний потік - 2" не буде запущено в комерційну експлуатацію до завершення сертифікації. Процес сертифікації займе кілька місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням за публікацію радниці міністра енергетики України Олени Зеркаль в Facebook.

"Сьогодні на зустрічі з Андреасом Файхтом, держсекретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, він запевнив, що ПП2 не буде запущено в комерційну експлуатацію до завершення сертифікації", - написала вона.

Як нагадала Зеркаль, починаючи з 8 вересня у BNetzA (німецького регулятора) є чотири місяці для розгляду заявки Nord Stream 2 AG і підготовки звіту. Далі німецький регулятор передає його Єврокомісії, що передбачено зміненою Директивою про газ. У Єврокомісії є два місяці для власного висновку і ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. "Початок роботи ПП2 без дозволів призведе до застосування санкцій до нього", - повідомила радниця міністра енергетики України.

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За її даними, "Північний потік - 2" також має пройти внутрішню перевірку на попереднє введення в експлуатацію. Тривалість етапу - до трьох місяців.

"Правда є ще одне "технічне" питання. До моменту фізичного запуску газу по трубі, ця труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора. Nord Stream 2 AG відмовляється коментувати, яка сертифікаційна компанія обслуговуватиме ПП2 і чи залучена ця компанія до процесу попередньої перевірки. Тривалість етапу-від одного місяця до одного року", - повідомила Зеркаль.

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини 8 вересня почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2".



