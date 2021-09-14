За два роки завдяки приватизації держмайна держбюджет поповнився на 4,5 млрд грн, - заступник голови ФДМ Кошеленко

За два роки проведення "Великої приватизації" і "Малої приватизації" в бюджет України надійшло понад 4,5 млрд грн.

Про це розповів заступник голови Фонду державного майна України Костянтин Кошеленко в ефірі телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Законодавчо приватизація розділяється на велику і малу. "Велика приватизація" - це об'єкти зі стартовою ціною від 250 млн грн. А "Мала приватизація" - це стартова ціна нижче 250 млн гривень. Цього року тільки в рамках "Малої приватизації" проведено аукціонів на загальну суму понад 2 млрд грн. Такі аукціони проходять в кожній області, в кожному місті, в тому числі в Донецькій і Луганській областях", - зазначив Кошеленко.

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