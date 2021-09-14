У Сенаті США вимагають ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Сенатори від Республіканської партії пригрозили зривом затвердження кандидатів до Мінфіну США, якщо адміністрація президента США Джо Байдена не введе санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише The Wall Street Journal , інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що сенатор від Пенсільванії Пет Тумі і сенатор від Техасу Тед Круз заявили, що готові підтримати кандидатів на керівні посади в Мінфіні, якщо відомство введе санкції проти Nord Stream 2 AG.

Йдеться про п'ять призначень у Мінфіні, зокрема заповнення посад керівників, що відповідають за санкції і фінансування боротьби з тероризмом.

Нагадаємо, що 10 вересня "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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