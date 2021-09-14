"Укрпошта" запускає 2 тис. пересувних відділень для обслуговування невеликих сіл

У Києві 14 вересня презентували пересувні відділення "Укрпошти". Вони працюватимуть у селах з населенням до 2 тис. осіб у всіх областях України, в тому числі Луганській і Донецькій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

До кінця 2022 року таких відділень в Україні планують запустити 2 тис. Завдяки цьому люди зможуть не тільки отримати кореспонденцію, посилки або пенсію, а також заплатити за комунальні послуги або замовити доставку ліків. Таким чином доступ до цифрових послуг вперше отримають понад 10 млн українців.

Пересувне відділення розраховане на трьох осіб. Кожна машина обладнана для листоноші і бригади. Таке відділення має тепло- і шумоізоляцію, кондиціонер, а також пристрій для обігріву, щоб команда працювала комфортно за будь-якої погоди. Авто має великий ізольований багажний відсік, а також сейф, холодильник для доставки ліків.

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