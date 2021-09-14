МВС вимагатиме в держбюджеті підвищення заробітної плати поліцейським, - Монастирський

Очільник МВС Денис Монастирський заявив, що міністерство вимагатиме в держбюджеті підвищення заробітної плати поліцейським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"Низька заробітна плата - один із чинників, який змушує офіцерів міняти роботу. Його необхідно переглядати в контексті бюджетного процесу, який зараз триває. Це важливе питання безпеки і довіри громадян", - підкреслив очільник МВС.

Монастирський зазначив, що загалом у Нацполіції зарплати коригуються в межах 12-16 тисяч, з надбавками і виплатами за вислугу років. Для районних центрів, сільських громад - це мінімально можливо, але якщо це поліцейський офіцер громади, який відповідає за кілька сіл і населених пунктів, де він працює, - це мало. У містах це фактично не витримує конкуренції.

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Глава Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що мінімальне грошове утримання в Національній поліції - 12 000 гривень, а середня заробітна плата - 13 000 гривень. Поліцейським офіцерам громади поки виплачують до 14 000 гривень.

"Елементарний набір соціальних потреб, який зараз є у поліцейського, на нашу думку, не дотримується. Також проблемним залишається питання якості підбору персоналу на посади в Національній поліції. Ми стикаємося з проблемою – чи піде висококваліфікований фахівець, юрист, на службу в поліцію за таку зарплату? Це питання конкуренції", - підкреслив він.