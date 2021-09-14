РФ в ТКГ відмовилася обговорювати "формулу Штайнмаєра" і наполягала на якомусь "плані дій", наданому бойовиками ОРДЛО, - Гармаш
Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.
"Основні зусилля Москви і її маріонеток з Донецька і Луганська сьогодні були спрямовані на те, щоб зірвати обговорення і, відповідно, подальшу імплементацію горезвісної "формули Штайнмаєра", - зазначив Гармаш.
За його словами, під час обговорення реалізації "формули Штайнмаєра" наполягала українська делегація і представник ОБСЄ.
"Але Москва і Ко вперто заявляли, що це питання другорядне і вони хочуть обговорювати якийсь "план дій", представлений ОРДЛО, а не формули чи закони", - пише він.
"Останнє зрозуміло - обговорення Києвом "плану дій" ОРДЛО означатиме визнання їх суб'єктності на переговорах, хоча вони не є ні стороною конфлікту, ні членом ТКГ. Цього Москва тільки й домагається вже 8 рік", - резюмував Гармаш.