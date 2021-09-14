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РФ в ТКГ відмовилася обговорювати "формулу Штайнмаєра" і наполягала на якомусь "плані дій", наданому бойовиками ОРДЛО, - Гармаш

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РФ в ТКГ відмовилася обговорювати "формулу Штайнмаєра" і наполягала на якомусь "плані дій", наданому бойовиками ОРДЛО, - Гармаш
Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) зірвала обговорення імплементації "формули Штайнмаєра". Представники Росії запропонували обговорити так званий "план дій" бойовиків ОРДЛО.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Основні зусилля Москви і її маріонеток з Донецька і Луганська сьогодні були спрямовані на те, щоб зірвати обговорення і, відповідно, подальшу імплементацію горезвісної "формули Штайнмаєра", - зазначив Гармаш.

За його словами, під час обговорення реалізації "формули Штайнмаєра" наполягала українська делегація і представник ОБСЄ.

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"Але Москва і Ко вперто заявляли, що це питання другорядне і вони хочуть обговорювати якийсь "план дій", представлений ОРДЛО, а не формули чи закони", - пише він.

"Останнє зрозуміло - обговорення Києвом "плану дій" ОРДЛО означатиме визнання їх суб'єктності на переговорах, хоча вони не є ні стороною конфлікту, ні членом ТКГ. Цього Москва тільки й домагається вже 8 рік", - резюмував Гармаш.

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Топ коментарі

  • Tema9
    Зєшмаркля в супереч конституцї вже й на формулу Шахєрмахєра погодився, а Х..лові й того мало.
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    "Портрет Шойгу в обязательном порядке висит в кабинетах всех чиновников и во всех бюджетных организациях, а любое массовое мероприятие в Туве начинается с упоминания Шойгу, рассказал собеседник издания, близкий к республиканским властям. Директор Национального музея Тувы Кадыр-оол Бичелдей, которого издание называет главным идеологом культа Шойгу, - автор идеи о том, что министр обороны РФ - потомок и наследник монгольского полководца Субэдэя, соратника Чингисхана. В честь Субэдэя назвали спорткомплекс в столице Тувы Кызыле, отремонтированный бригадой Минобороны."

    Интересно каким боком московиты к Руси?
  • Maxim Ak-Murza
    Зато Орда была была государством. И сегодня есть, только вывеску поменяла на какую-то *********. А по структуре и идеологии - абсолютно то же самое. А Украина была Русью, и ей и останется.
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