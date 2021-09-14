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У Карпатах припиняється суцільна вирубка лісу, - глава Держлісагентства Болоховець

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У Карпатах припиняється суцільна вирубка лісу, - глава Держлісагентства Болоховець
Держлісагентство цьогоріч зменшило обсяг вирубок лісу.

Про це глава Держлісагентства Юрій Болоховець заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Багато десятиліть українському суспільству обіцяли припинити повністю рубати ліс, але ми перші, хто дійсно починає перехід на невиснажливі методи заготівлі деревини. Пілотний проєкт для нових технологій - багатостраждальний регіон Карпат. У Карпатах припиняється суцільна вирубка! Обіцяю, що досить скоро ви побачите своїми очима відновлені Карпати", - підкреслив він.

За словами Болоховця, Держлісагентство в цьому році зменшило обсяг вирубок, але держава заробила в півтора раза більше.

"На сьогодні, за 8 місяців роботи ми детінізувати майже 4,5 млрд грн на користь держави", - додав він.

Також читайте: Ми знайшли землю під програму президента про велике заліснення України, - глава Держлісагентства Болоховець

Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Прекращается, прекращается, прекращается....
  • Том Харченко
    а що там з бурштином=вже прєкратілі
  • Sav UA
    В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец

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    и начинается вырубка в шахматном порядке.
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