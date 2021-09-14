Російська армія і флот оснащені "сучасною унікальною зброєю. Весь світ це добре знає" - Путін
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ володіє багато в чому унікальною військовою технікою та озброєнням.
Про це він заявив на нараді з членами уряду і керівництвом "Єдиної Росії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
"Що стосується обороноздатності загалом, то зроблено дуже багато для оснащення армії і флоту сучасними видами техніки, озброєння", - підкреслив президент РФ.
За оцінкою Путіна, російська військова техніка та озброєння у багатьох напрямках є унікальними, "весь світ це добре знає".