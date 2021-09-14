Новини • Агресія Росії проти України

Російська армія і флот оснащені "сучасною унікальною зброєю. Весь світ це добре знає" - Путін

6 80551
Російська армія і флот оснащені "сучасною унікальною зброєю. Весь світ це добре знає" - Путін
Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ володіє багато в чому унікальною військовою технікою та озброєнням.

Про це він заявив на нараді з членами уряду і керівництвом "Єдиної Росії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Що стосується обороноздатності загалом, то зроблено дуже багато для оснащення армії і флоту сучасними видами техніки, озброєння", - підкреслив президент РФ.

За оцінкою Путіна, російська військова техніка та озброєння у багатьох напрямках є унікальними, "весь світ це добре знає".

Читайте також: Танки 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ, яка проводить навчання на кордоні з Україною, оснащені "козирком від Джавелінів". ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Весь Мир знает, шо ты - *****.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    так, бачили мультик, бачили!
  • belge
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини