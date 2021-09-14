Окупанти запустять електрички для голосування жителів ОРДЛО на виборах в Держдуму РФ, - правозахисники

НЗФ "ДНР" 17,18,19 вересня запустить залізничне перевезення для жителів ОРДЛО, які будуть голосувати на виборах в Держдуму РФ.

Про це повідомляє "Східна правозахисна група" у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Джерела інформації на території ОРДО нам повідомили, що НЗФ "ДНР" і ГУП "Залізниці Донбасу" запустять електрички для оперативного підвезення жителів ОРДЛО на залізничну станцію "Успенська". На кордоні жителів з РФ, жителі ОРДО будуть пересідати в автобус з маршрутом слідування в Матвєєво-Курганський район РФ (Ростовська область)", - сказано в повідомленні.

Таким чином НЗФ "ДНР" планує збільшити кількість тих, хто проголосував на виборах в РФ.

Повідомляється, що електричка курсуватиме кожні дві години у напрямку Ясинувата-Успенська. Списки на залізничні перевезення складають інформаційні центри в ОРДО.

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