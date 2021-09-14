Волонтери "Мега-Поліграфа" просять допомогти з фінансуванням підготовки бронеавтомобіля для фронту. ФОТО

Волонтери групи "Мега-Поліграф" просять допомогти з фінансуванням ремонту техніки для фронту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Мега-Поліграфа в фейсбук.

"Робота рухається. Запустили. Треба ще зробити гальма і трохи ходовки. Сподіваємося, що вже в жовтні машина буде воювати (підрозділ, який реально працює і високо мотивований)

Машина дуже хороша. Мерседесовський 4,3 турбо дизель (відео в першому коментарі). Але без вашої допомоги не витягуємо ... На даний момент (з урахуванням покупки і ремонту) борги - близько 45 000 грн", - йдеться в повідомленні.

Допомогти можна тут:

4731219615667908 - гривня, 4731219615668625 - $, 5168745610066737 - euro Свірко Юрій

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