Зеленський: Під час переговорів з Трампом я не відчував тиску і не хотів ставити під загрозу військову допомогу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в 2019 року не відчував тиску з боку тодішнього президента США Дональда Трампа.

Про це президент заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

Так, ведучий запитав у Зеленського, чи відчував він коли-небудь, що тиск Трампа був на стільки сильним, що президенту України доведеться оголосити про початок розслідування щодо сина Джо Байдена Хантера.

"Ні. ... Я завжди вважав, що ми - незалежна країна, і відчуваю себе амбітною, незалежною людиною. ... Ось чому моя розмова з президентом Трампом пройшла в тому ж руслі. Я знав, що нам потрібні хороші відносини зі США , щоб вони вболівали за нас, підтримували, і ми повинні отримати більше від Сполучених Штатів", - відповів президент України.

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За словами глави держави, зустрічі в Білому домі він домагався "не для того, щоб потім повісити фото над каміном".

"Він - президент США. Це не Роберт Де Ніро. Де Ніро був моїм кумиром, як ви знаєте. З ним я розмовляв як зазвичай, без думки про те, чи буде після цього допомога, чи ні. Але це (зустріч з президентом США. - ред.) - це серйозна штука. Це на рівні людини, від якої залежить стабільність нашої країни. І допомога моїй країні. Нам потрібні відносини", - додав Зеленський.

У той же час, глава держави зазначив, що "не відчував, що він (Трамп. - Ред.) змушує його щось робити".

"Я не відчував такого тиску. Як я говорив - я президент своєї країни. На нас ніхто не може чинити тиск. Це була не тільки моя дипломатія і публічна позиція. Я цього не відчував. Навіть якби ці плани були у когось в голові. Я не був готовий це відчути. Я цього не відчував. Я думав про свою країну, про допомогу. Я не хотів ставити під загрозу військову допомогу, і я хотів провести ще одну зустріч у Білому домі, тому що моїй країні це було потрібно", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, в 2019 році через телефонну розмову із Зеленським Трамп зіткнувся із загрозою імпічменту. Його звинуватили в тиску на українського президента. Адже Трамп під час бесіди нібито домагався, щоб українські правоохоронні органи звинуватили в корупції Байдена і його сина Хантера, який раніше працював в українській енергетичній компанії Burisma.

У грудня 2019 стало відомо, що вже через півтори години після телефонної розмови Білий дім вирішив заморозити фінансову допомогу Україні.

Трамп відкидав всі звинувачення.