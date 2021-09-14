Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок російського обстрілу в районі Пісків, - пресцентр ОС

З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Поблизу населеного пункту Піски противник обстріляв позиції наших військовослужбовців з автоматичних станкових гранатометів.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

На обстріл противника українські воїни відкривали у відповідь вогонь.

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Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.