Голова Ради суддів Моніч: Колеги відмовлялися йти в Етичну раду, тому що за законом їхній голос не матиме значення

Рада суддів зробила перший крок з імплементації двох законів, ухвалених парламентом для запуску судової реформи.

Про це заявив у коментарі Цензор.НЕТ голова Ради суддів Богдан Моніч.

Так, суддівський орган делегував своїх представників - кандидатів до конкурсної комісії, яка займатиметься питанням формування ВККС.

Що ж стосується закону, яким регулюється перезапуск Вищої ради правосуддя, то з ним, за його словами, не все так однозначно.

"Рада суддів і суддівська спільнота завжди наполягали на тому, щоб члени і Етичної ради, і конкурсної комісії з відбору членів ВККС були рівноправні. Але депутати вирішили, що в даний історичний момент розвитку країни потрібно віддати переважне право щодо прийняття рішень саме тим членам, які будуть обрані міжнародними партнерами. І поки, якщо говорити про конкурсну комісію з відбору членів ВККС, так і було зроблено. І все ж у суддів залишився хоча б один голос. Тобто, для ухвалення будь-якого рішення цієї комісією все одно потрібно знайти хоча б один голос на підтримку саме від суддівського співтовариства, - повідомив він. - В Етичної ради ситуація інша. Законодавець врегулював питання таким чином, що там навіть одного цього голосу немає. Колеги, яким ми пропонували піти в Етичну раду, відмовлялися саме з тієї причини, що їхній голос не матиме значення".

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Моніч також повідомив, що Рада суддів не оголошувала офіційно про процедуру відбору в Етичну раду, оскільки вона не виписана в законі. Суддів повідомили "в порядку консультацій", що можуть використовувати таке право. Нема в законі і списку документів, які повинні подавати претенденти, тільки уточнення, що стаж повинен бути не менше 15 років. Всі ці моменти планується включити в порядок подачі документів претендентами в Етичну раду, яку обіцяють підготувати до наступного тижня.

Крім того, Рада суддів підтримала звернення до Пленуму Верховного Суду (він передасть до Конституційного Суду запит про визначення конституційності деяких положень закону) і до законодавців (для удосконалення норм).

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Нагадаємо, 13 вересня Рада суддів не обрала трьох членів Етичної ради, яка має взятися за перевірку складу Вищої ради правосуддя. Двоє з шести кандидатів самі направили листи з проханням не розглядати їхні заяви на членство. З решти не вдалося вибрати жодного. 16 членів Ради суддів взагалі не голосували.

Всього до складу Етичної ради мають входити шість осіб, з яких половина - від міжнародних експертів. Іншу половину призначає Рада суддів. Без комісії не відбудеться очищення Вищої ради правосуддя.

В Офісі президента Володимира Зеленського вже заявили, що не допустять блокування судової реформи.