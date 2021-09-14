Українцям потрібна мотивація до вакцинації, її не можна припиняти, - експерт МОЗ Дубров

Інформаційна кампанія, що стосується мотивації до вакцинації від коронавірусу, необхідна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив експерт Міністерства охорони здоров'я, провідний український анестезіолог Сергій Дубров.

За його словами, доцільність щеплення від коронавірусу вже продемонстрована в провідних країнах світу, в тому числі й в США.

"Переважна кількість осіб, які госпіталізовані за останні пів року, — це невакциновані, те саме можна сказати й про летальні випадки. У цій хвилі менш стрімке зростання захворюваності, але від зростання все одно нікуди не подінемось", - повідомив в ефірі Сергій Дубров.

Крім того, він наголосив на важливості інформаційної кампанії, яку хочуть в Україні посилити, щоб залучити до вакцинації нещеплених від COVID-19 українців. Дубров вважає, що в цей момент в Україні така кампанія проходить, і МОЗ разом з урядом у цьому напрямку зробили все необхідне.

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"Ви знаєте, порівнюючи попередню хвилю і теперішню, ми можемо відзначити менш стрімке зростання за тиждень або день. Це непогано з одного боку, але з іншого — ми повинні розуміти, що нікуди не дінемось від зростання нових випадків щодня. Зараз все, що залежить від МОЗ, від системи охорони здоров'я і влади, зроблено. Вакцинація доступна, обмежувальні заходи постійно оновлюються в засобах масової інформації. А далі залежить виключно від наших громадян. Її (мотивацію до вакцинації. - ред.) не можна припиняти. Варто надавати дані та продовжувати інформаційну кампанію. Зараз багато робиться з боку МОЗ та уряду", - підкреслив Дубров.