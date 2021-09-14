У Маріуполі утилізують тисячу доз вакцини Moderna, поставляти в місто її більше не будуть

16 вересня в маріупольських центрах вакцинації закінчується термін придатності 1 тис. доз вакцини від коронавірусу Moderna.

Про це керівник департаменту охорони здоров'я Маріупольської міськради Андрій Ремпель розповів місцевому виданню "Приазовський робочий", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Маріуполі першу дозу цієї вакцини отримали 10,5 тисячі городян. З них другиою дозою вакцинувалися 9,5 тисячі осіб. Залишилася 1 тисяча доз вакцини, термін придатності якої закінчується 16 вересня.

"Moderna після розморожування може зберігатися не більше 30 днів, її треба використовувати впродовж цього часу - до 16 вересня, - пояснив Андрій Ремпель. - Ми закликаємо всіх, кому необхідно отримати другу дозу цієї вакцини, прийти в медико-санітарні центри, в пункти масової вакцинації - Порт-Сіті і Мультицентр в Лівобережному районі".

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За його словами, деякі з вакцинованих першого разу некоректно або неправильно вказали свої номери телефонів і тому медики не можуть з ними зв'язатися.

Всіх маріупольців, які отримали перше щеплення цією вакциною, медики закликають терміново прийти і вакцинуватися вдруге, оскільки Moderna поставлятися в Маріуполь вже не буде.