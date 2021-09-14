Порахувати собівартість перевезень "Укрзалізниці" нереально, там просто немає таких систем, – нардепка

Інфраструктура "Укрзалізниці" має бути модернізована, інакше за кілька років ми матимемо колапс на залізниці.

Про це заявила народна депутатка, перша заступниця голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ця інфраструктура залізнична не буде модернізуватися і не буде хоч якісь потуги робити, я думаю, що максимум, що вона протягне – це 3-5 років, і потім поступово у нас буде наступати колапс. В одній частині, в другій частині. Тобто, все замортизовано, все, підкреслюю, практично на 85-95%. Починаючи від вагонів і закінчуючи полотном, автоматизацією", - розповіла Клименко.

Депутатка також звернула увагу на те, що розрахунки тарифів на перевезення залізницею є необгрунтованими, адже наразі в компанії відсутня система, яка б дозволила визначити їх реальну собівартість.

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"Я вже не кажу про облік пасажирів, який відсутній. Я вже не кажу про якісь системи, які дозволяють хоча би побачити собівартість квитка. Ми тут на комітеті всім комітетом рахували собівартість пасажирського квитка", - пояснила Клименко.

Та наголосила: якщо "Укрзалізниця" не буде модернізована - як процесами з управлінської сторони, ІТ-сторони, так і зі сторони капітальних інвестицій (вагони, полотно, інфраструктура) - то колапс в тому чи іншому напрямку діяльності компанії неминучий.

Раніше екс-голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги "Укрзалізниці" потрібно піднімати лише після того, як буде проведено повноцінну реформу компанії.

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Водночас гендиректор федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, щоб врятувати "Укрзалізницю", необхідно провести її реформування і призначити професійний менеджмент. Та зазначив: від постійного підвищення УЗ тарифів на перевезення вона втрачає вантажі, і з кожним роком фінансовий стан компанії погіршується.