На Дніпропетровщині 15-річний хлопець помер, вдихнувши газ для запальничок з балончика

Під час прогулянки з друзями 15-річний хлопець дістав балончик з газом для запальничок і вдихнув суміш. За мить він знепритомнів, а лікарі швидкої, які прибули на місце, констатували смерть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням "Україна 24".

"Хороший хлопець, але поводився досить зухвало. І, можливо, хотів таким чином продемонструвати свої здібності. Поліція направила цю речовину на експертизу, щоб розуміти що це за речовина", - заявила прессекретар управління Нацполіції в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

Відомо, що загиблий хлопець з благополучної сім'ї. Жив з матір'ю, вітчимом і молодшим братом. Навчався в місцевому гірничому ліцеї.

Лікарі зазначають, що такі експерименти загрожують задухою і отруєнням.

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