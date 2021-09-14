Окупанти напередодні виборів до Держдуми РФ посилюють ізоляцію ОРДЛО, - керівник Центру інформаційної безпеки Соловей
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив під час панельної дискусії "Голосування депутатів Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України: вибори чи фарс?" керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей.
"На окупованих територіях посилюється ізоляція регіону в цілому й інформаційна ізоляція зокрема. Вільних проукраїнських ЗМІ, блогерів чи навіть телеграм-каналів не залишилося, усіх зачистили", — сказав він.
Експерт підкреслив, що те, що відбувається в Росії, важко назвати виборами: не допускаються опозиційні політики, їх саджають чи виживають з країни, закривають масово опозиційні медіа. Автоматично це переноситься і на тимчасово окуповані українські території — Крим та ОРДЛО.
Як повідомляє Центр, у регіоні закривають КПВВ та вводять обмеження на перетин лінії розмежування, що посилює ізольованість регіону. Також через смертність зменшується кількість жителів ОРДЛО, які могли відвідувати Україну і при поверненні доносити правду до громадян, які опинилися під російською окупацією.
"Тому можливості України впливати на громадську думку — дуже обмежені. Це все змушує Україну переглянути формат і механізми співпраці з окупованими територіями в медійному плані. Оскільки ми можемо втратити можливість доносити правдиву інформацію про Україну", — наголосив Соловей.
Він також додав, що окупаційна влада масово зомбує молодь: для цього вчителям навіть доплачують премії, щоб вони "правильно" виховували учнів.