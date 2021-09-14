Ремонт доріг заново пов'язав "відрізану" Кіровоградщину з Україною, - ОДА

Завдяки ремонту доріг, які єднають Кіровоградську область з іншими регіонами, вдалося подолати фактичну транспортну блокаду цього регіону, що тривала багато років.

Про це повідомляє Кіровоградська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Кіровоградщина розташована у центрі України, але останні п’ятнадцять років була фактично відрізана від решти областей – сюди не було якісних доріг. Програма президента України Володимира Зеленського зшиває країну, буквально роблячи можливою логістику через нашу область. Тепер на Кіровоградщину можна потрапити з будь-якого напрямку", — зазначається у повідомленні.

Йдеться про п’ять основних автошляхів, які ведуть з Кіровоградщини до інших регіонів: Н-01 Київ – Кропивницький, М-30 "Дорога єдності" Стрий — Ізварине, Н-23 Кривий Ріг – Кропивницький, Н-14 Миколаїв – Кропивницький та М-13 Кишинів – Кропивницький.

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Усі ці дороги у межах Кіровоградської області за програмою президента "Велике будівництво" капітально відремонтовані повністю або частково.

Як повідомлялось, за програмою "Велике будівництво" на Івано-Франківщині днями стартував ремонт дороги на Тернопіль, мета якого — з’єднати центри двох областей якісною дорогою.